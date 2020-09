GroenLinks: solidariteit moet terugkomen in de begroting

GroenLinks-voorman Jesse Klaver vindt dat solidariteit, waar de koning over sprak in de troonrede, ook centraal moet staan in de begroting voor het komende jaar. “Het was mooi hoe de koning ons land een hart onder de riem stak, met zijn woorden over veerkracht en solidariteit in deze crisistijd. Diezelfde solidariteit moet wat ons betreft terugkomen in de begroting: niet miljarden aan grote bedrijven geven, maar zorgpersoneel beter belonen en huren verlagen.”

Klaver vindt ook dat de aanpak van de klimaatcrisis voorop moet staan. “De koning sprak ook veel over jongeren en de nieuwe generatie. Als de regering die woorden meent dan moet er nu maximaal worden ingezet op de aanpak van de klimaatcrisis. Op daadkrachtig klimaatbeleid kunnen we niet nog langer wachten.”