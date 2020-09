Kabinet geeft extra impuls aan woningbouw

Het kabinet geeft het komende jaar een extra impuls aan de bouw van woningen, bovenop de maatregelen en investeringen die al in gang waren gezet. In 2021 is daarvoor zeker 450 miljoen euro beschikbaar. Dat is deels extra geld en komt deels uit een bestaand potje van 1 miljard euro waarvan een deel naar voren is gehaald, meldt minister Kajsa Ollongren in haar begroting. Ook wordt de besluitvorming versneld bij veertien grote bouwlocaties.

Woningcorporaties zullen snel ongeveer 150.000 woningen gaan bouwen en kunnen zich daarbij meer richten op de middenhuur. Ook komt er 20 miljoen euro extra voor de ombouw van winkels en kantoren tot woningen. De ombouw moet zeker 9000 woningen opleveren. Van 2021 tot 2023 komt er elk jaar 15 miljoen euro extra aan subsidie beschikbaar voor woningeigenaren die hun woning verduurzamen.

Daarnaast zijn er maatregelen die al bekend werden gemaakt, zoals het schrappen van de overdrachtsbelasting voor starters. Ollongren wil dat er meer betaalbare woningen worden gebouwd, bestemd voor starters, maar die ook goed zijn voor ouderen en kwetsbare groepen.

Met gemeenten, provincies en bedrijven worden plannen en afspraken gemaakt om de woningbouw te versnellen. De maatregelen moeten ertoe leiden dat er 845.000 woningen worden gebouwd tot 2030.