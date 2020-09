‘Minder ic-capaciteit nodig door kortere ligduur coronapatiënt’

Bij een vergelijkbare coronagolf als in maart en april hebben ziekenhuizen nu waarschijnlijk veel minder ic-bedden nodig. Dat komt omdat de gemiddelde ligduur van een coronapatiënt op de intensive care drastisch is gedaald, zo laat Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), aan het AD weten.

In maart en april lag een patiënt gemiddeld 22 dagen op de ic. In de afgelopen twee maanden was dat nog minder dan 8 dagen. Dat betekent dat de capaciteit van de ic’s daardoor verdrievoudigd is.

“We doen er nog nader onderzoek naar, maar daar lijkt het wel op”, zegt Gommers tegen de krant. “We weten natuurlijk niet of er een tweede golf komt en hoe groot die wordt, maar als het vergelijkbaar is met de eerste hoeven we de ic’s veel minder uit te breiden.”

Hoe dat precies komt, wordt nog onderzocht, zegt Gommers. Zo wil hij in beeld krijgen of de groep mensen die nu op de ic belandt vergelijkbaar is met die van de eerste coronagolf. “Het kan zijn dat in maart en april meer mensen met onderliggende ziektes terechtkwamen en de patiënten van nu minder ziek zijn.”

Mogelijk heeft een betere behandeling van coronapatiënten ook bijgedragen aan een kortere ligduur. “Het is niet zo dat het virus milder is geworden, we hebben daar in elk geval geen aanwijzingen voor”, aldus Gommers.