Ministerie van Infrastructuur haalt investeringen naar voren

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat haalt investeringen in wegen, rivieren en spoor naar voren. Daarmee schiet het ministerie in de begroting van volgend jaar ook de bouwsector te hulp “in deze moeilijke economische tijden”.

“Het is al weer bijna net zo druk op de wegen als voor corona. Dus zorgen we ervoor dat de infrastructuur er beter voor staat wanneer de economie straks weer aantrekt. Door waar het kan onderhoud versneld uit te voeren, willen we oponthoud bij bruggen en sluizen zoveel mogelijk voorkomen”, aldus minister Cora van Nieuwenhuizen.

Zij stelt een half miljard euro versneld beschikbaar voor onderhoud. Er gaat onder meer geld naar groot onderhoud van de N18 en A50 in Oost-Nederland. Ook de Nederrijn-Lek, Bovenrijn-Waal en de Twentekanalen worden eerder aangepakt.

Er komt volgend jaar verder 100 miljoen extra bij om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarmee kunnen plekken waar veel ongelukken gebeuren worden verbeterd.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven gaat de komende jaren 1,4 miljard versneld uitgeven aan het spoor. Meer stations worden rolstoelvriendelijk gemaakt. Ook gaat ze 40 miljoen investeren in een economie zonder afval. Dat gaat onder meer naar de ontwikkeling van een circulair systeem van herbruikbare bekers voor op festivals.