Nederlanders om in de gaten te houden: Yuandi de Herdt (23) van Deer Sisters

Samen met haar zus Charissa en ouders had Yuandi de Herdt (23) elke vrijdag family night. Dan maakten ze hun eigen popcorn, speelden ze spelletjes en keken ze een film. Zo’n vijf jaar geleden kwamen de zusjes erachter dat er meer popcornsmaken zijn dan alleen zoet of zout en gingen ze wat experimenteren. In 2018 zijn ze officieel gestart met Yummy popcorn, dat onderdeel uitmaakt van hun bedrijf Deer sisters, waarmee ze hopelijk de grenzen overgaan.

Getriggerd door het zien van een documentaire over een popcornwinkel hebben de zusjes jaren geëxperimenteerd met popcorn maken in hun eigen keuken. Ze kwamen er al snel achter dat popcorn een lastig product is. Er werd veel gegoogeld, er is veel tijd in de keuken doorgebracht en er is ook veel aangebrand. Onze ouders zijn onze grootste fans, aldus Yuandi. “Zij waren het ook die onze nieuwe smaken mochten proeven. Als jullie het zo leuk vinden, moeten jullie er echt voor gaan, zeiden ze tegen ons. Zij stimuleren ons altijd.”

Sinds 2019 hebben ze een eigen productieruimte van 150m2 in Almere. “Mijn zus en ik zijn wel echte popcornkenners. In Amerika zie je op elke hoek van de straat een popcornwinkel. Dat heb je in Nederland niet. Er zijn maar een paar bedrijven in Nederland die popcorn maken. Wij hebben geen winkel, alleen een fabriek. We merken wel dat popcorn steeds bekender wordt. Wij verkopen al een tijdje onze popcorn op festivals en wij verkopen ook bij Hajé Hotel en wegrestaurant. Consumenten moeten er wel aan wennen, maar de vraag wordt steeds groter. Onze bekendste smaak is stroopwafel. Daarnaast maken we ook pizza en hotwing popcorn, dat zijn pittige kipkruiden.”

Het is een lastige tijd voor de zusjes door de coronacrisis, maar ze gaan met veel liefde door. “Ik ben vorig jaar afgestudeerd en werk nu fulltime in het bedrijf. Mijn zus studeert geneeskunde, dus zij werkt parttime. Familie en vrienden helpen ons en via onze website kan je onze popcorn kopen. We hebben nog geen personeel. we doen alles zelf, ook de popcorn maken. Nu ik afgestudeerd ben, zijn mijn dagen iets minder druk en kan ik weer wat meer slapen.”

Waarom sta je in de ochtend op en doe je wat je doet?

“Ons idee is ontstaan vanuit de familieavonden met onze ouders. Die avonden waren de highlight van mijn week. We willen mensen met elkaar verbinden, dat er wat meer gezelligheid is. Dat verbinden gaat over de verbinding leggen met jezelf en je omgeving. Het samenzijn op vrijdag was voor ons heel belangrijk, met name omdat iedereen drukke weken had. Elke zondag hadden we een bakdag, dan gingen we een taart of dessert maken. We zien om ons heen dat de samenleving steeds individueler wordt, we missen de verbinding.”

Hoe ziet jouw ochtendroutine eruit?

“Mijn wekker gaat om half 7, maar dat verschilt wel, afhankelijk van hoe laat ik naar bed ben gegaan. Soms ga ik pas om 02:00 uur naar bed. Als ik opsta, maak ik me klaar voor de dag, beantwoord ik mails en daarna ga ik naar de fabriek en ga ik de bestellingen voorbereiden. We wonen nog bij onze ouders. Oh ja, en ik drink elke ochtend chocolademelk. Verder heb ik geen standaard routine.”

Wat houd je momenteel bezig?

“Mijn aandacht gaat nu vooral naar het bedrijf. We zitten in een coaching traject en krijgen elke week huiswerk. Ik vind dat super leuk om te doen en onze businesscoach Leonie van Mierlo is een geweldige vrouw. Zo hebben we onlangs onze kernwaardes op een rijtje gezet. We willen eerlijk, verbindend en eigenwijs zijn. Dat is voor ons belangrijk. Ook zijn we ons netwerk aan het uitbreiden. Onlangs hebben we een gesprek gehad met een retail specialist. Dat was voor ons om van te leren. We zijn nog jong en hebben niet veel ervaring met het runnen van een onderneming. Ik vind ondernemen het leukste wat er is omdat je over van alles en nog wat moet nadenken. Het is nooit saai. Ik vind het alleen lastig om een strategie te verzinnen.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als eigen ondernemer?

“Dat is ook een vraag die ik anderen heb gevraagd, want ik deed dat niet zo goed. Toen ik nog studeerde vorig jaar sliep ik niet zoveel, zo’n drie a vier uur per nacht. Dat waren heftige dagen. Veel mensen vinden dat stoer, want dat laat zien dat je hard aan het werken bent. Elon Musk zei dat hij 70 uur per week werkte. Ik merk dat als je dat zelf doet, dit helemaal niet stoer is. Je moet namelijk ook ontspannen, maar dat vind ik lastig. Ik probeer nu wel op zondag minder te werken en ik ben weer piano aan het spelen. Dat is mijn ontspanning. Verder fiets ik naar de supermarkt, dat is voor mij sporten.”

Welke wijze les heb je geleerd?

“Om hulp vragen. Dat is heel belangrijk als je ergens niet uitkomt. Veel mensen hebben iets al meegemaakt. Als je hen om hulp vraagt, hoef je het niet zelf uit te vogelen. Negen van de tien keer willen mensen je ook helpen.”

Wat breng jij aan de wereld?

Toen viel er een stilte. “Ik vind dit echt een hele moeilijke vraag.” Gelukkig zat zus Charissa naast haar, dus kond ik het aan haar vragen. Charissa: “Yuandi is een heel inspirerend en sociaal persoon. Ze stimuleert anderen om het beste uit zichzelf te halen. Ook als je denkt dat het niet lukt. Dan zegt zij: gewoon doen. Zo is ze ook echt in bedrijf. Ze is voor mij een grote asset in mijn leven.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Ik vind wel dat ik een doorzetter ben. Mijn hele leven al. Het was voor mij heel moeilijk op school. Op de basisschool had ik al problemen, toen was ik heel erg verlegen, en docenten zagen mijn kwaliteiten niet. Ze wilden dat ik naar een lager niveau ging. Met hulp van mijn ouders heb ik doorgezet, heb ik een HBO diploma gehaald en ben ik dit bedrijf begonnen. Als kind worstelde ik al met mijn verlegenheid en introversie. Door het ondernemen ben ik een heel andere persoon geworden dan tien jaar geleden. Ik praat nu makkelijker, ik zeg meer wat ik vind en ik durf mensen te bellen. Ik heb geleerd om mezelf te accepteren en de vele gesprekken die ik met mijn ouders heb gevoerd, hebben onder andere ervoor gezorgd dat ik veranderd ben.”

Stel, je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“Ik ben heel blij met Leonie, en verder zou ik Michelle Obama wel als mentor willen. Ik vind haar inspirerend als vrouw. Ze straalt een kracht uit, waardoor je naar haar opkijkt. Daarnaast komt ze ook heel lief over. Ze stimuleert jongeren en luistert naar hun verhalen. Ze haalt het beste uit anderen, ook als mensen niet in je geloven. Dan moet je dat zelf doen. Zij helpt mensen daarmee.”

Welk vak heb je gemist op school?

“Ondernemerschap. Ik had het leuk gevonden als er ondernemers vanuit verschillende vakgebieden les hadden gegeven over het ondernemen. Door hun verhalen kunnen kinderen geïnspireerd raken en leren ze dat er meer is dan de standaard banen, die ze vaak ambiëren.”

Stel, vanavond is je laatste avondmaal. Wat zou je willen eten, met wie en waar zou je het over willen hebben?

“Met mijn ouders en mijn zus. Ik zou biefstuk willen eten en ik zou het hebben over hoe leuk ons leven was. Ik zou dan zeggen dat ik van ze houd en altijd heb gewaardeerd wat ze voor mij hebben gedaan. Zij hebben gezegd dat ik alles kon bereiken wat ik wilde en dat als er iets fout gaat, dat je het gewoon opnieuw moet proberen. Het belangrijkste is dat je het geprobeerd hebt.”