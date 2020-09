Ondernemers positief over plan om investerend crisis uit te komen

VNO-NCW en MKB-Nederland staan positief tegenover de koers van het kabinet om investerend de crisis uit te komen. Het steun- en herstelpakket, het nieuwe Groeifonds, de nieuwe investeringskorting en de tal van andere maatregelen geven vertrouwen, aldus de ondernemersverenigingen.

Voorzitter van VNO-NCW Ingrid Thijssen noemt het “verstandig” dat er in crisistijd wordt gekozen voor investeren en dus voor banen. Ook vindt Thijssen het belangrijk dat de investeringen toekomstgericht zijn en dat mensen aan nieuw werk worden geholpen vóórdat ze werkloos worden.

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, denkt dat de verlaging van de vennootschapsbelasting veel mkb’ers komende jaren een zetje in de rug geeft. Toch heeft hij ook aanmerkingen op de plannen van het kabinet. “De fiscale maatregelen tegen familiebedrijven rondom box 2, de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek en het feit dat er nog steeds onbedoeld ondernemers buiten de corona-steunmaatregelen vallen, helpen niet. We gaan de komende maanden kijken wat we politiek voor elkaar kunnen boksen om dat te verbeteren.”

Verder wil Vonhof dat het kabinet ondernemers vier in plaats van twee jaar geeft om uitgestelde belastingen terug te betalen.

In de nieuwe plannen van het kabinet komt de geplande verlaging van het hoge tarief van de winstbelasting te vervallen. Een deel van de middelen gaat naar verlaging van de winstbelasting voor het mkb, het overgrote andere deel van de middelen zal worden ingezet voor de nieuwe Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), om zo private investeringen niet te laten stilvallen.