Theaters pleiten voor landelijke norm: één stoel vrij laten

De vereniging van schouwburg- en concertgebouwdirecties (VSCD) pleit voor nieuwe maatregelen in de theaters, zoals één vrije stoel tussen de bezoekers, in plaats van 1,5 meter afstand. De vereniging wil het voorbeeld van Oostenrijk volgen, waar al actie is ondernomen op dit gebied.

De VSCD zegt de brief die de Raad voor Cultuur aan minister Van Engelshoven schreef te steunen. Daarin staan adviezen over een “wendbare en weerbare culturele en creatieve sector”. Vooral wordt om een landelijke norm gevraagd, waarbij in theaterzalen bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van een schaakopstelling: stoel om stoel.

Ook het gebruik van mondkapjes en een reserveringsplicht zijn onderdeel van de adviezen. “Door voor de gehele sector een landelijke versoepeling af te kondigen, wordt de zaalcapaciteit van alle 134 VSCD-podia verhoogt van 20 procent naar zeker 50 procent”, aldus Gea Zantinge, voorzitter van het bestuur van VSCD.