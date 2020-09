Asscher: bedrijf met coronasteun verantwoordelijk voor werknemer

Als het aan de PvdA ligt, worden bedrijven die coronasteun van de overheid krijgen ervoor verantwoordelijk dat hun werknemer een baan heeft. Als zij de werknemer zelf niet meer kunnen betalen, moeten ze ervoor zorgen dat die persoon elders aan de slag kan. Zonder zo’n werkgarantie tekent PvdA-leider Lodewijk Asscher niet voor het derde steunpakket.

“Ik vind dat we nu, voor een heel belangrijke keuze staan. De deadline is al 1 oktober. Nog twee weken en dan verloopt het steunpakket en moeten we kiezen voor een nieuw steunpakket”, zei Asscher in het marathondebat over de kabinetsplannen voor volgend jaar.

Asscher had al eerder aangegeven het nieuwe pakket niet te steunen zonder meer garanties voor werknemers. Op vragen van CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma, legde de sociaaldemocraat uit hoe zo’n ‘werkgarantie’ er wat hem betreft uitziet. “Ik vind dat bedrijven die we steunen, zouden moeten meewerken – en dat zouden we moeten vastleggen – aan het bieden van een garantie dat, als je je eigen baan niet houdt, dat je dan van werk naar werk gebracht wordt.”

Volgens Asscher moet het een samenwerking zijn “tussen de bestaande werkgever, de overheid – waarschijnlijk door het UWV vertegenwoordigd – en een werkgever waar plek is. Dan kun je afspraken maken en dan moet je de kleine werkgevers ontzorgen”. Een werkgever die staatssteun krijgt, is volgens de PvdA-leider verantwoordelijk zich over de werknemer te ontfermen.

De Tweede Kamer debatteert pas volgende week over het derde en laatste steunpakket dat het kabinet heeft gepresenteerd, terwijl het pakket 1 oktober al ingaat. Omdat de coalitie geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer, moet het kabinet op zoek naar steun van de oppositie. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) sprak eerder zelfs zijn ambitie uit om van alle partijen steun te krijgen voor het pakket, zoals ook het geval was bij de eerdere steunrondes.

Het kabinet heeft tientallen miljarden uitgetrokken om bedrijven te helpen om de coronacrisis te overleven en daarbij zoveel mogelijk mensen in dienst te houden. Asscher bepleit dat het zonde is van al dat geld als er straks alsnog honderdduizenden mensen op straat komen te staan omdat bedrijven het toch niet redden. De werkgarantie moet dat voorkomen en helpt bovendien de tekorten in bepaalde sectoren op te lossen, waar in andere sectoren werkgevers juist het mes zetten in het personeelsbestand.