CDA’er Heerma wil wel meer doen tegen ‘nationale wooncrisis’

Om wat te doen aan de “nationale wooncrisis”, is CDA’er Pieter Heerma “bereid om serieus te kijken” naar manieren om huurstijgingen verder te beperken. Dat zei de fractievoorzitter tijdens het lange debat over de kabinetsplannen voor volgend jaar.

“We kunnen inmiddels wel spreken van een nationale wooncrisis. Er worden gewoon te weinig betaalbare woningen gebouwd”, zei Heerma, die er vorig jaar ook al voor pleitte om “volkshuisvestingsbeleid” te voeren. Het vertrouwen dat de marktwerking de problemen op de woningmarkt kan oplossen, is volgens de christendemocraat inmiddels wel verdwenen.

De “afgelopen jaren is er het nodige gebeurd om het beentje bij te trekken”, maar er moet nog meer gebeuren, vindt Heerma.

Linkse partijen vroegen hem wat hij precies voor ogen had. Op vragen van GroenLinks-leider Jesse Klaver over een wet over huurstijgingen die binnenkort door de Kamer wordt behandeld, zei Heerma toe bereid te zijn om “serieus te kijken of je in de vrije markt die stijging verder kan terugdringen”. Wel wil Heerma eerst kijken hoe het voorstel er straks uitziet en wat zijn partij er dan precies aan wil doen.