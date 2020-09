Deze week regionale coronamaatregelen wegens oplopende cijfers

Vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen worden naar verwachting deze week nog regionale maatregelen getroffen. Mogelijk komt er vrijdag ook nog een persconferentie met premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. Dat laten ingewijden weten, na berichtgeving van RTL Nieuws.

Met de regio’s waar de meeste besmettingen plaatsvinden wordt al dagenlang intensief overlegd. Over het soort maatregelen waarmee de besmettingen moeten worden tegengegaan, wordt nog overlegd.

Woensdag hebben de meest betrokken ministers overleg gehad over het coronavirus. In de regel is dat overleg op dinsdag maar door Prinsjesdag is dat een dag later. Donderdag zit de premier de hele dag in de Tweede Kamer voor de algemene politieke beschouwingen over de kabinetsplannen voor 2021.

Het kabinet heeft al aangegeven dat regionale stappen worden gezet als het coronavirus weer te veel oplaait. Dat moet voorkomen dat het hele land opnieuw in lockdown moet gaan.