‘Kabinet moet veel harder trekken aan het isoleren van huizen’

Het kabinet moet veel meer doen om huizen te isoleren. Dat voorstel doen ChristenUnie en GroenLinks tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen woensdag, als de Tweede Kamer reageert op de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Ze pleiten voor een nationaal isolatieprogramma.

Volgens de regeringspartij en oppositiepartij zijn bestaande subsidies om huizen te isoleren “moeilijk bereikbaar voor burgers”. De overheid helpt de mensen volgens hen onvoldoende. Met het programma moeten ook scholen en soortgelijke maatschappelijke panden worden ge├»soleerd. Geld voor het programma moet komen uit bestaande budgetten zoals het warmtefonds.

“We zijn bezig met een omslag in onze omgang met energie. Onze energie wordt schoner, onze huizen zuiniger. Maar de overheid is in die omslag vaak nog te passief en voor veel mensen voelt het als een ver-van-ons-bed-show”, aldus voorman Gert-Jan Segers van de ChristenUnie.

De overheid moet volgens Jesse Klaver (GroenLinks) de burger beter helpen zodat over een aantal jaar alle huizen zijn ge├»soleerd. “Dat is goed voor het klimaat, maar ook fijn voor mensen: geen tochtig huis, een lagere energierekening.”