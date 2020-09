Koning Willem-Alexander bezoekt legerkorps in Duitsland

Koning Willem-Alexander brengt eind deze maand zijn eerste officiële bezoek aan het buitenland sinds het begin van de coronacrisis in maart. Hij bezoekt samen met de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier in Münster het Duits-Nederlandse legerkorps. Dat vierde eind vorige maand zijn 25-jarig bestaan. Koning en bondspresident gaan op 29 september ook naar het universitair medisch centrum van Münster. Daar werden eerder dit jaar Nederlandse coronapatiënten opgenomen en behandeld op de intensivecareafdeling.

Dat de koning buurland Duitsland kiest voor zijn eerste buitenlands bezoek sluit aan bij het eerdere voornemen een staatsbezoek te brengen aan bondspresident Steinmeier. Vanwege de coronacrisis kon dat voor begin juni geplande bezoek niet doorgaan. Een nieuwe datum is niet vastgesteld, mede omdat de coronaregels zo’n in principe grootschalig evenement nog niet mogelijk maken.

Koning Willem-Alexander was in 2015 ook in Münster, voor de twintigste verjaardag van het op 30 augustus 1995 opgerichte 1 German-Netherlands Corps (1GNC) dat in de Westfaalse stad zijn hoofdkwartier heeft. Tijdens het bezoek informeren stafleden koning en bondspresident over de verschillende ontwikkelingen binnen 1GNC en vertellen ze over de operaties die vanuit Münster zijn aangestuurd. Daarnaast komt de algemene Duits-Nederlandse samenwerking op het gebied van defensie ter sprake.

In het universitair ziekenhuis krijgen de bezoekers informatie over de Duits-Nederlandse medische samenwerking tijdens de coronapandemie en praten ze met enkele zorgverleners die betrokken waren bij de behandeling van Nederlandse coronapatiënten.

Koning Willem-Alexander was begin maart voor het laatst voor werk in het buitenland. Van 9 tot 13 maart bracht hij met koningin Máxima een staatsbezoek aan Indonesië.