Ongepast handelen op Radboud Universiteit

Medewerkers van de Radboud Universiteit hebben zich schuldig gemaakt aan “ongepast handelen”. Dat concludeert de Nijmeegse universiteit na een onderzoek op de faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Maar wat er precies is gebeurd, meldt de universiteit niet. De klagers willen niet naar buiten treden en “het college van bestuur respecteert die wens”.

Het onderzoek was in juni aangekondigd. Hoogleraar Paul Bakker zou decaan van de faculteit worden, maar zag daar toen van af. Na het onderzoek “onderschrijft” de universiteit die beslissing. Bakker is de komende maanden niet meer op de faculteit, ook niet online. De universiteit zoekt een nieuwe decaan. Daarnaast heeft de faculteit “indringende gesprekken gevoerd” met anderen die mogelijk over de schreef zijn gegaan.