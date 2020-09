Online retail: hoe staat het met het Nederlands online koopgedrag?

Volgens cijfers van het CBS heeft de detailhandel in het tweede kwartaal van dit jaar duidelijk meer omzet behaald vergeleken met 2019. De totale omzet steeg met 5,9 procent. De internetverkopen kenden in datzelfde kwartaal een nog niet eerder vertoonde groei, aldus het CBS. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat consumenten vaker en meer online zijn gaan winkelen. De vooruitzichten voor het derde kwartaal zijn echter wat minder optimistisch.

Stagnatie groei in mei

Waar de corona-uitbraak in het begin voor een stijging van 48 procent van het totaal aantal online aankopen zorgde, begonnen consumenten zich ook zorgen te maken over de economie. En ze stelden hogere eisen aan webwinkels. Hierdoor stagneerde de groei in mei, zo blijkt uit een onderzoek door AfterPay Insights, een nieuw kennisplatform van betaalmethode AfterPay, dat het online koopgedrag sinds de corona-uitbraak elke twee weken onderzoekt onder ruim 5.500 Nederlandse consumenten.

Drijfveren voor meer online aankopen

Er zijn verschillende drijfveren voor consumenten om vaker en meer vanachter hun computer aankopen te doen. Het vermijden van ontmoetingen in fysieke winkels en daarmee het voorkomen van besmetting (59%) is de voornaamste drijfveer. Ook het gemak van online shoppen is een belangrijke reden (43%).

Groei omzet foodsector

De stagnatie in mei werd veroorzaakt door een voorzichtigheid vanwege de economie. Hierdoor gingen consumenten minder online kopen (32%). Ook vonden consumenten het in deze periode belangrijk om lokale winkels te steunen, waardoor ze minder online kochten (21%). In het tweede kwartaal waren er grote verschillen tussen de verschillende sectoren. In de foodsector groeide de omzet behoorlijk en dit kwam voornamelijk door thuisconsumptie als gevolg van sluiting van de horeca.

Verwachtingen online retail

En wat zijn de verwachtingen op het gebied van online retail? Die zien er goed uit, maar winkeliers zullen vanwege de vergrijzing wel rekening moeten houden met een veranderend uitgavenpatroon van consumenten. Naar schatting van het CBS zal de komende tien jaar het aantal 65-plussers stijgen met zo’n 860.000, terwijl de rest van de bevolking nauwelijks toeneemt. Consumenten hebben na hun pensionering vaak een lager besteedbaar inkomen, maar ook andere behoeftes dan jongere generaties.

Een groot verschil is dat zij een groter deel van hun inkomen aan huishoudelijke apparaten, gezondheid, voedings- en genotmiddelen besteden en minder aan elektronica, kledingen en schoenen, zoals jongere generaties. Dit vraagt iets van retailers en webshop eigenaren. Zo’n 55 procent van de consumenten oriënteert zich vóór een aankoop eerst online. Dit betekent dat je als retailer meer aan klantenbinding moet doen, onderscheidend moet zijn en je producten wellicht moet aanpassen aan de steeds groter wordende groep 65-plussers.