Politie richt speciaal team op ‘na signalen ambtelijke corruptie’

De Nationale Politie heeft een team opgericht dat zich speciaal bezig gaat houden met ambtelijke corruptie. Aanleiding is het zogenoemde Encrochat-onderzoek naar versleuteld berichtenverkeer tussen criminelen. Tijdens dit onderzoek stuitte de recherche ook op “signalen van ambtelijke corruptie”, aldus de politie. Hierbij zou ook informatie van de politie gelekt zijn naar criminelen.

Het is nog niet duidelijk hoe groot de omvang is, “maar de eerste signalen zijn voldoende ernstig om een speciaal team op te richten”, zegt korpschef Henk van Essen. “Er lopen op dit moment strafrechtelijke onderzoeken naar mogelijke corruptie en vermoedelijk worden dat er de komende tijd meer. Behalve onderzoeken naar drugshandel en witwassen krijgen ook de onderzoeken naar corruptie de hoogste prioriteit.”

Volgens Van Essen maakt het Encrochat-onderzoek duidelijk dat corruptie “onmiskenbaar aanwezig is”. Hoewel corruptie bij de politie van alle tijden is, “lijkt het erop dat corruptie in omvang eerder toe- dan afneemt. Ik ben niet per se geschrokken, maar vind de signalen wel ernstig en zorgelijk”, aldus Van Essen.

“Criminelen zoeken naar strategische punten, zoals informatieknooppunten. Informatie is voor hen goud waard. Politiemensen bevinden zich op zulke knooppunten en zijn daarom aantrekkelijke doelwitten. Maar we zien dat criminelen ook buiten de overheid op zoek zijn naar zulke plekken, bijvoorbeeld bij bedrijven. Corruptie komt voor in de volle breedte van de samenleving. Dit toont het ondermijnende karakter van de georganiseerde criminaliteit.”