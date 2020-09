Valsemunters uit Almere veroordeeld tot celstraffen tot 5 jaar

Negen mannen uit Almere zijn woensdag door de rechtbank in Lelystad veroordeeld voor het produceren en verkopen van een grote hoeveelheid vals geld. Acht verdachten kregen gevangenisstraffen opgelegd variërend van twee tot vijf jaar. De jongste is veroordeeld tot jeugddetentie van 180 dagen en een werkstraf van 200 uur.

De negen mannen hadden in een huis in Almere een kamer ingericht met een groot aantal printers, waar ze bankbiljetten van 20 en 50 euro maakten. Ze kochten op grote schaal cartridges, speciale hologramstickers en papier uit China. Nadat de biljetten in de woning waren gedrukt, kregen ze op een andere plek een hologramsticker. Daarna werden ze verkocht in binnen- en buitenland, via Telegram of het darkweb.

De totale waarde van de valse bankbiljetten is door de politie geschat op ongeveer 10 miljoen euro. De rechtbank komt tot de conclusie dat de verdachten ieder tussen de 50.000 en 150.000 euro hebben verdiend. Dat moeten ze terugbetalen. De productie van het valse geld begon medio 2016 en stopte drie jaar later in januari 2019 bij de aanhouding van de verdachten.

Volgens de rechtbank werd de criminele organisatie aangestuurd door de twee hoofdverdachten van 27 en 25 jaar. Zij zetten de productielocatie op en zorgden voor het papier, de hologrammen en cartridges. Ook distribueerden zij het valse geld. Een ander was als ‘kleurspecialist’ vooral betrokken bij het verbeteren van de valse biljetten. Hij kocht hiervoor papier uit China.