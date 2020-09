Wiebes blij met klimaatambities Europese Commissie

Minister Eric Wiebes (Klimaat) is blij met de ambitieuzere klimaatplannen van Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen. De Commissie wil dat de EU in 2030 zeker 55 procent minder koolstofdioxide (CO2) uitstoot ten opzichte van 1990, in plaats van de eerder afgesproken 40 procent.

“We hebben het voortouw genomen en dat lijkt nu een eind te lukken. Het is nog niet besloten, maar we zijn een eind gekomen”, aldus Wiebes. Nederland heeft al langer aangedrongen op stevigere klimaatdoelstellingen voor de EU. Lidstaten moeten overigens nog een officieel besluit nemen over een nieuw klimaatdoel, maar met deze stap is de bewindsman al “blij”.

“Niet alleen omdat het in het regeerakkoord staat, maar ook omdat er de hele tijd een grote angst boven het land hing van: zijn we niet de enige die dit gaan doen, doen de anderen wel mee, anders heeft het niet zo’n zin voor het klimaat.” Stevigere Europese afspraken betekent volgens Wiebes ook dat het gelijke speelveld in stand blijft, omdat Nederland niet als enige verder gaat dan een reductie van 40 procent in 2030.

Volgens de klimaatwet moet de Nederlandse uitstoot over tien jaar met 49 procent zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. In de wet staat ook opgenomen dat het Nederlandse doel meebeweegt als het Europese doel wordt verhoogd, benadrukt de klimaatminister op de dag na Prinsjesdag.

Als onderdeel van de kabinetsplannen voor volgend jaar werd dinsdag ook het plan voor de CO2-heffing gepresenteerd. Op de invulling ervan kwam snel kritiek, onder meer van GroenLinks. De partij vindt het een slechte zaak dat bedrijven pas vanaf 2024 financieel echt wat merken van de heffing. Het kabinet gooit drie jaar weg, vindt de oppositiepartij, maar daar is Wiebes het niet mee eens. “De eerste drie jaar hebben ook niet zoveel zin”, zegt hij.

Bedrijven hebben volgens Wiebes de aanlooptijd nodig om groene investeringen te doen. Het is vooral belangrijk om met een plan te komen “waarmee je in 2030 het doel haalt en duidelijkheid geeft in de jaren ervoor”.