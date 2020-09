1, 2 miljoen mensen slachtoffer van digitale criminaliteit: wat kan je zelf doen?

De coronacrisis gaat gepaard met een enorme toename in het aantal geregistreerde cybercrime incidenten in Nederland. In maart van dit jaar werden er nog 696 incidenten geregistreerd bij de politie. In april waren dit er 870 en in mei 1.869. Sinds 2017 was er al een stijging zichtbaar in het aantal cybercrime delicten, maar deze huidige crisis brengt alles in een stroomversnelling. Wat vraagt dit van ons?

Voorkomen beter dan genezen

Uit cijfers van het CBS blijkt dat ruim 1,3 miljoen Nederlanders wel eens met cybercriminaliteit te maken heeft gehad. Dat zullen er naar alle waarschijnlijkheid in deze corona tijd veel meer worden. Nu het aantal bedrijven en consumenten dat slachtoffer is van internetcriminaliteit zo toeneemt, wordt er ook gekeken naar hoe we hiermee om kunnen gaan. Ook hier geldt: beter voorkomen dan genezen.

Helaas lukt dit niet altijd. Het aanbod van verzekeringen tegen cybercrime zit de laatste tijd in de lift. De zogenaamde cyberpolis wordt steeds vaker door verzekeringsmaatschappijen aangeboden en steeds meer consumenten staan hier open voor. Zo kunnen zij zich verzekeren tegen mogelijke fraude met online betaalmiddelen tot een bedrag van 10.000 euro. Ook oplichting bij online aan- en verkopen kan verzekerd worden.

Vpn helpt bij het voorkomen van cybercrime

In het kader van voorkomen is een vpn dienst een optie. Het gebruik van openbare wifi-netwerken is riskant. Zo kunnen hackers namelijk gemakkelijk internetverkeer afluisteren of omleiden. Hierdoor is de kans groot dat creditcardgegevens of inloggegevens van e-mails gestolen worden. Door een vpn te gebruiken, worden alle gegevens die het netwerk op gestuurd worden, versleuteld. Ook voor thuiswerkers is een vpn een veilige manier om in te loggen op het bedrijfsnetwerk. Leuk detail: vpn’s zijn oorspronkelijk ontworpen om bedrijfsgegevens te beschermen.

Thuiswerken extra risico

Er zal voorlopig nog veel thuis worden gewerkt als gevolg van de overheidsmaatregelen. In de thuissituatie zijn computers meestal minder goed beveiligd dan de geautomatiseerde systemen op het werk. Hierdoor zijn bedrijven en instellingen waarbij veel medewerkers thuis blijven, extra kwetsbaar voor cybercrime. Dat niet alleen, ze zijn vaak niet voldoende voorbereid, en al helemaal niet op de toename van phishing, valse websites en geïnfecteerde e-mails sinds de coronacrisis. Een voorbeeld hiervan zijn berichten waarin medewerkers wordt gevraagd om op een link te klikken met informatie over bescherming tegen het coronavirus.

Eigen verantwoordelijkheid medewerkers

Nu kan een IT afdeling zorg dragen voor een veilig online fundament, het zijn ook de medewerkers zelf die verantwoordelijkheid dragen voor hun online handelingen. Zo is het voor alle thuiswerkers belangrijk dat ze hun laptop, smartphone, tablet en alle gevoelige gegevens behandelen alsof ze op kantoor zijn. Besturingssystemen moeten up-to-date gehouden worden, net als antivirus- en antimalwaresoftware en het regelmatig uitvoeren van virusscans. Ten slotte moeten alle werkgegevens op een veilige locatie bewaard worden die is goedgekeurd door en toegankelijk is voor de organisatie.