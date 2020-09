Capaciteit laboratoria onvoldoende voor nog meer coronatests

GGD’en kunnen niet nog meer mensen op corona gaan testen omdat de capaciteit van de laboratoria in Nederland hiervoor ontoereikend is. “Er kan nu niet opgeschaald worden omdat er onvoldoende labcapaciteit voor coronatests beschikbaar is”, zegt een woordvoerster van GGD GHOR Nederland.

“Dat hebben wij al vaker gezegd. De vraag is, wanneer komt het ministerie van VWS met meer testcapaciteit”, zegt de zegsvrouw van de koepelorganisatie. Zij reageert daarmee op een bericht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, dat het Nederlandse testsysteem voor het coronavirus nog niet klaar is voor een mogelijke tweede golf. De testcapaciteit moet verder omhoog, stelt de inspectie na onderzoek in alle 25 GGD-regio’s.

GGD GHOR roept mensen opnieuw op om geen testafspraak te maken wanneer er geen klachten zijn. “Kom dan niet”, aldus de woordvoerster.