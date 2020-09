Eurosonic Noorderslag 2021 gaat door in aangepaste vorm

Het conferentie- en showcasefestival Eurosonic Noorderslag (ESNS) in Groningen gaat ook in 2021 door. Door de coronamaatregelen wordt de fysieke editie aangepast, maar de organisatie komt ook met een digitaal programma.

De gevolgen van de COVID-19 pandemie zijn volgens de organisatoren voor de muzieksector niet te overzien. “Reden te meer om in januari, sinds lange tijd, weer samen te komen in Groningen en de balans op te maken met een hoopvolle blik op de toekomst”, zegt creatief directeur Robert Meijerink. “Juist deze onzekere tijden vragen om een gelegenheid om de dialoog met elkaar aan te gaan en elkaar te steunen en te inspireren, om van elkaar te leren en uiteindelijk het vertrouwen terug te winnen.”

Op de conferentie is de mogelijkheid tot netwerken en zakendoen ruim opgezet en kunnen deelnemers de dialoog aangaan om de stand van zaken in de industrie te bespreken en de huidige crisis het hoofd te bieden. Zowel het festival als de conferentie wordt zo ingericht dat de veiligheid van bezoekers, delegaties en artiesten gegarandeerd is.

ESNS 2021 vindt plaats van 13 tot en met 16 januari.