Fashionweek begint in Wassenaar

Voor het eerst in de geschiedenis begint de Amsterdam FashionWeek donderdagochtend buiten Amsterdam. Het modefestival opent om 19.00 uur in Museum Voorlinden Wassenaar, maar vindt de rest van de dagen plaats op diverse locaties in Amsterdam. Het festival is coronaproof, waarbij alle shows volgens de organisatie voldoen aan de richtlijnen van het RIVM.

“De aankomende editie van Amsterdam FashionWeek voelt als extra bijzonder”, zei organisator Danie Bles eerder. “Juist in deze tijd is het belangrijk een platform te bieden aan nieuw en gevestigd talent, om creativiteit te kunnen ‘vieren’.”

Thema’s als verbinden, verandering, diversiteit en duurzaamheid zijn een belangrijk onderdeel van het evenement, dat ook deels online te volgen is. Dit jaar komt de FashionWeek ook met een podcastserie over mode. De podcast biedt achtergrondinformatie bij het event, waardoor modefanaten ook thuis kunnen meegenieten. Het festival duurt van donderdag 17 tot en met zaterdag 19 september.