OM eist bijna 2 jaar tegen Klaas Otto voor beïnvloeden getuigen

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij de rechtbank in Breda 21 maanden cel geëist tegen No Surrender-oprichter Klaas Otto. De 52-jarige man uit Bergen op Zoom wordt ervan verdacht dat hij vanuit zijn cel getuigen veel geld zou hebben geboden om hun verklaringen in te trekken of in zijn voordeel aan te passen.

De officier van justitie baseerde zich met name op verklaringen van de mensen die betrokken waren en de zoon van Otto. De Brabander zou Jan Piet van R., een van zijn advocaten, briefjes met opdrachten hebben gegeven. Die verspreidde ze weer naar Otto’s vriendin Nancy B. Van R. zou drie jaar cel moeten krijgen, tegen B. is een taakstraf van 240 uur geëist.

De verklaringen die in 2016 zouden moeten worden ingetrokken of aangepast gingen over zware afpersing door Otto. Hij is daar twee jaar geleden voor veroordeeld tot zes jaar cel. Die zaak loopt nog in hoger beroep.

Deze zaak kwam aan het rollen in februari 2017. Op 15 februari zou de schoonvader van Otto’s zoon, de crimineel Piet S., zijn afgeperst door Otto. De dag erna liep hij met zijn verhaal naar de politie. Tegen hem is donderdag nog een half jaar geëist, omdat hij na contact met Nancy B. de getuigen zou hebben bewerkt. Hij kreeg eerder dit jaar al achttien jaar cel, omdat hij opdracht gaf voor de moord op een vriend van Otto en hemzelf. Dat gebeurde in januari 2017.

Otto kwam op maandag 13 februari van dat jaar vrij uit voorarrest in de eerste zaak. Hij werd op vrijdag meteen weer opgepakt, omdat hij op die woensdag ook een verboden contact had gehad met een medeverdachte. Die was ook aanwezig in de woning van S., die dat stiekem filmde.

De officier van justitie hekelde het beïnvloeden van getuigen. “Getuigen moeten zich vrij kunnen uiten. Dat is een wezenlijk onderdeel van de waarheidsvinding en een van de pijlers van ons rechtssysteem. Daarom verdienen deze verdachten een scherpe bestraffing.’’ De officier noemde Otto verder “een man die geen tegenspraak duldt. Mensen zijn bang om over hem te verklaren.”