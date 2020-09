Oudste olifant van Nederland Irma halve eeuw oud in Blijdorp

Olifantenovergrootmoeder Irma heeft in Diergaarde Blijdorp haar vijftigste verjaardag gevierd. Ze is momenteel de oudste olifant van Nederland.

Hoewel Irma vrijdag pas jarig is, vierde ze haar feestje donderdag al, op de dag af 45 jaar nadat ze vanuit Kopenhagen naar de Rotterdamse dierentuin kwam. De Vereniging Vrienden van Blijdorp trakteerden Irma, dochter Bangka en kleindochter Faya op wat lekkers ter ere van haar verjaardag. De vereniging maakte donderdag ook bekend Irma te adopteren door financieel bij te dragen aan haar verzorging.

Irma heeft in totaal zes kinderen, twaalf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. In 1984 was ze de eerste olifant in Nederland die een gezond jong op de wereld zette. In 2014 beleefde Irma een wereldprimeur toen ze voor zover bekend als eerste olifant in een westerse dierentuin overgrootmoeder werd.