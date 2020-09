Rutte houdt vol: nu geen salarisverhoging zorgpersoneel

Een salarisverhoging voor het zorgpersoneel zit er nu niet in, herhaalde premier Mark Rutte tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen over de begroting van volgend jaar. De oppositie dringt aan op structureel extra geld voor zorgverleners. “We gaan het niet eens worden”, zei Rutte.

Hij wil een onderzoek van de Sociaal-Economische Raad afwachten naar de knelpunten in de zorg. Dat moet onderwerp worden van de volgende kabinetsformatie. Dan moet duidelijk worden welke groepen in de zorg extra salaris nodig hebben. Maar ook voor andere problemen moeten er dan oplossingen liggen.

Toch wordt er op financieel gebied wel iets gedaan voor de zorgmedewerkers, benadrukte Rutte. Vanaf 2023 is er jaarlijks 130 miljoen extra beschikbaar om de zorg aantrekkelijker te maken, aldus de premier. Ook krijgt het zorgpersoneel dit jaar en volgend jaar een bonus. Daarvoor is 2 miljard euro vrijgemaakt. Verder stijgen de lonen nog door een nieuwe cao.

Volgens Lilian Marijnissen (SP) kan er niet zes maanden gewacht worden, omdat veel zorgpersoneel dreigt op te stappen. Er is in de Kamer een paar keer gestemd over een voorstel om zorgpersoneel meer te betalen, maar dat plan kreeg elke keer onvoldoende steun.