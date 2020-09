Rutte over coronacrisis: we komen hier uit

Nederland gaat uit de coronacrisis komen, ook al is er nog veel onduidelijk op dit moment. Die boodschap gaf premier Mark Rutte aan het begin van de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen mee aan de Tweede Kamer, waar hij de plannen van zijn kabinet voor volgend jaar verdedigt.

“Op punten is er nog steeds mist, zowel met het virus als hoe het nu verder gaat met de economie. Maar we gaan hier uit komen. Dat hebben we laten zien en daar blijven we met elkaar ook aan werken”, zei Rutte.

Hij wees erop dat het kabinet, het parlement en de sociale partners elkaar in deze tijden van crisis, hebben weten te vinden. “En dat geeft in ieder geval mij, en ik hoop ons, veel vertrouwen dat we hier met elkaar uit gaan komen”. Nederland is volgens hem ook een land, zeker vergeleken met andere landen, dat “sociaal-economisch een uitgangspositie heeft die het ons mogelijk maakt om dit coronavraagstuk het hoofd te bieden”.

Rutte zei ook te hopen dat in deze sfeer van samenwerking van de afgelopen maanden donderdag een breed draagvlak zal zijn voor de kabinetsplannen en te komen tot “het verstandige compromis dat ons land verder brengt”.

Hij prees dat mensen sinds het coronavirus onder ons is, zes maanden en een paar weken, een enorme veerkracht hebben getoond en elkaar hebben geholpen in tijden van nood.