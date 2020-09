Hollands-Midden gaat scherper controleren op coronaregels

Gemeenten in de regio Hollands-Midden gaan plekken waar de kans op besmetting met het coronavirus het grootst is beter controleren. Het gaat dan om horeca in het algemeen, horeca bij sport- en andere verenigingen, scholen, vakantierecreatie en jongeren. Deze en andere maatregelen kondigde de veiligheidsregio vrijdag aan, bovenop de eerder door het kabinet afgekondigde nieuwe regels.

De strengere handhaving is volgens de veiligheidsregio nodig omdat het slechter weer wordt en daardoor de risico’s groter. Ook worden mensen aangemoedigd de algemene regels na te leven in het openbare leven, zoals in winkels, sportkantines en horeca. Het gaat dan bijvoorbeeld om het desinfecteren van handen, 1,5 meter afstand houden en aandacht hebben voor pijlen en andere markeringen.

Overheidslocaties als gemeentehuizen, bibliotheken en zwembaden kunnen gaan werken met venstertijden voor kwetsbare groepen. Ook worden andere organisaties, zoals supermarkten en musea, gestimuleerd om dit in te stellen.

Verder zet de regio als het gaat om verpleeg- en verzorgtehuizen in op preventie van besmetting. “Waakzaamheid bij het naleven van de regels is hier van levensbelang.”

In de veiligheidsregio Hollands-Midden vallen achttien plaatsen, waaronder Leiden, Gouda, Zoeterwoude, Katwijk en Waddinxveen.