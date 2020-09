Kennemerland: halt toeroepen aan illegale feesten

In Haarlem en omgeving worden illegale feesten tegengegaan door gebieden aan te wijzen waar ’s nachts geen mensen aanwezig mogen zijn. Dat is een van de maatregelen waarmee de Veiligheidsregio Kennemerland verspreiding van het coronavirus de kop in wil drukken, heeft de Veiligheidsregio vrijdag bekendgemaakt.

Bij extra maatregelen kijkt Kennemerland ook naar scholen en zorginstellingen, omdat daar de besmettingen oplopen, net als bij sportverenigingen. Volgens de GGD vinden veel besmettingen in de regio plaats onder jongeren, in huiselijke kring en op het werk.