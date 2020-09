Songfestival mogelijk zonder publiek, met video-inzendingen

De organisatie van het Eurovisiesongfestival houdt rekening met shows zonder publiek. Dat is een van de scenario’s die worden uitgewerkt voor het internationale muziekfestijn dat in mei plaatsvindt in Rotterdam. De organisatie lichtte de scenario’s vrijdag toe.

De songfestivalorganisatie werkt aan vier draaiboeken. Hoeveel publiek en artiesten in Ahoy Rotterdam aanwezig zijn, hangt af van het verloop van de coronacrisis en de in mei geldende maatregelen. In het ideale geval wordt het Eurovisiesongfestival 2021 een festijn zoals alle andere jaren met een volle zaal publiek, veel pers en uitgebreide delegaties. Daarnaast wordt rekening gehouden met een beperkt aantal zitplekken of een lege zaal. Of alle deelnemende artiesten vanuit Ahoy optreden of een video insturen is ook nog de vraag.

Mocht Nederland in “een lockdown-achtige situatie” terechtkomen, dan sturen alle inzendingen video’s in. In dat scenario zijn er waarschijnlijk ook geen activiteiten rond het songfestival in en rond Rotterdam. De organisatie blijft echter streven naar een songfestival met zoveel mogelijk bezoekers en deelnemers, werd vrijdagmiddag nogmaals benadrukt vanuit Ahoy, waar de plannen werden uitgelegd.

Het Eurovisiesongfestival werd een jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie. Volgend jaar gaat het festijn hoe dan ook door, maakte de organisatie al voor de zomer bekend. Op zaterdag 22 mei wordt de opvolger van Duncan Laurence gekroond. Het thema van dit jaar, Open Up, wordt meegenomen naar 2021. Ook zullen Chantal Janzen, Jan Smit, Edsilia Rombley en Nikkie de Jager de presentatie zoals gepland op zich nemen.