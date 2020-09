Veiligheidsberaad: lokaal en regionaal maatwerk nodig

Dat er extra maatregelen komen in de regio’s waar het aantal coronabesmettingen is toegenomen, is begrijpelijk, meldt het Veiligheidsberaad vrijdag. Volgens het samenwerkingsverband van de 25 veiligheidsregio’s blijkt uit het bron- en contactonderzoek van de GGD dat nieuwe besmettingen zich relatief veel onder jongeren voordoen en dat – naast de thuissituatie – steeds vaker het werk en de horeca als plaatsen van besmetting worden gemeld.

“Het is logisch om in te grijpen in de regio‚Äôs waar het virus het meeste voorkomt en in die situaties waarin het virus zich het snelst verspreidt”, aldus Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad. “Er zijn steeds gerichte maatregelen nodig, daar waar het virus zich het snelst verspreidt. Met lokaal en regionaal maatwerk hopen we landelijke maatregelen te voorkomen. De komende tijd zullen we heel gericht maatregelen in moeten zetten op de clusters van besmettingen die we zien ontstaan.”