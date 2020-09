Werkgevers manen tot haast met toestaan sneltesten

De Nederlandse overheid moet met spoed ook sneltesten voor het coronavirus toelaten, om zo de huidige toename van het aantal besmettingen in te dammen. Dat betogen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op de nieuwe maatregelen van het kabinet voor regio’s met hoge besmettingsaantallen. Dat er weer strengere regels gaan gelden voor de plaatselijke horeca, vinden ze “disproportioneel”.

Volgens de twee belangrijke lobbyclubs voor het Nederlandse bedrijfsleven blijft traceren en testen de beste manier om het virus in te dammen. Die methode zou ook verdere schade aan de economie voorkomen, in tegenstelling tot gedwongen sluitingen. Naast het opschalen van alle beschikbare testcapaciteit, moet de overheid sneltesten die al beschikbaar zijn met haast beoordelen.

Deze tests, die binnen 45 minuten een uitslag geven, zijn volgens VNO-NCW en MKB-Nederland goedkoper. Groot voordeel voor de achterban is dat ze grootschalig zijn toe te passen in het bedrijfsleven. “De kosten van meer en grootschalig testen zijn niets vergeleken met de miljarden schade die de samenleving en de economie oplopen als we het aantal besmettingen geen halt weten te toe te roepen.”

De ondernemersverenigingen zinspelen in hun reactie ook op compensatie voor ondernemers die de lonen moeten doorbetalen voor werknemers in thuisquarantaine. Die kosten zouden door de beperkte testcapaciteit alleen maar oplopen.

Net zoals horeca-ondernemers zelf, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland de verplichte sluitingstijd om 01.00 uur ’s nachts voor horecagelegenheden onterecht. “Het lijkt op schieten met een kanon op een mug. Vaststaat immers dat veruit de meeste besmettingen plaatsvinden in de privĂ©sfeer”, stellen de organisaties.