Coronacrisis nodigt uit tot meer preventie en zelfzorg

Dat de overheidsmaatregelen rondom corona een grote impact hebben op mens en maatschappij, zoveel is duidelijk. De tijd waarin we leven is echter ook een uitnodiging om andere keuzes te maken, bijvoorbeeld in onze manier van leven en de keuzes die we maken. Zo blijkt dat veertig procent van de Nederlanders wil afvallen omdat mensen met overgewicht vaker overlijden na een coronabestemming.

Gewichtstoename bij zowel volwassenen als kinderen

Uit onderzoek van Happy Weight blijkt dat tachtig procent van de Nederlanders is aangekomen tijdens de lockdown. Het zijn niet alleen volwassen die meer zijn gaan eten toen ze achter gesloten deuren aan het werk waren en voor leerkracht moesten spelen. Ook bij kinderen is het overgewicht toegenomen. Een schoolleider uit Rotterdam-Zuid twitterde: Vorig jaar had 25 % van onze leerlingen overgewicht. Dit jaar starten we na de coronatijd met 35% overgewicht waarvan bij 15% sprake is van obesitas. Vanaf maart 3 gymlessen per week en de sportvereniging moeten missen heeft dus een flink negatief effect!

Coronakilo’s

Er wordt gesproken over coronakilo’s, wat laat zien hoe sterk corona niet alleen in ons leven is doordrongen, maar ook in ons taalgebruik. Waarom hebben we het niet over preventie, zelfzorg, levensstijl en de verantwoordelijkheid voor eigen keuzes? Tuurlijk, we hebben allemaal weleens zin in take away en dan zeggen we geen ‘nee’ tegen een pizza aanbieding. Het percentage Nederlanders dat online of telefonisch een avondmaaltijd bestelde lag in week 12 en 13 van 2019 op 2,7 procent. In de lockdown periode week 12/13 werden 4,8 procent van de maaltijden buitenshuis besteld, een stijging van maar liefst ruim 75 procent.

Motivatie om af te vallen

De coronakilo’s worden voornamelijk veroorzaakt door tussendoortjes en minder bewegen. Dergelijk gedrag veranderen gebeurt niet van maandag op dinsdag. Het is een mooie start dat zoveel Nederlanders willen afvallen, maar de intentie om dit te doen moet wel van binnenuit komen. Enkel en alleen afvallen omdat je geen overgewicht wil in verband met corona is nog steeds een reden van buitenaf. Stel dat corona uit het directe straatbeeld verdwijnt, is de kans groot dat de motivatie net zo snel als sneeuw voor de zon verdwijnt.

Preventie van overgewicht

Inzetten op goed voor jezelf zorgen en preventie, daar zou meer de focus op mogen liggen. Aan overgewicht en de daaruit voortkomende ziekten zullen we in Nederland de komende dertig jaar zo’n 11 procent van het totale zorgbudget besteden. Dat komt neer zo’n 317 euro per persoon. Dit kan een stuk minder zijn, als er wordt geïnvesteerd in preventie van overgewicht, wat de levensverwachting in Nederland met 2,3 jaar vermindert. Daarbij gaat het niet alleen om overgewicht, maar ook om geassocieerde chronische ziekten als diabetes, hart- en vaatziektes en kanker. Corona of niet, deze getallen laten zien dat er iets mag veranderen in onze manier van leven en hoe we met ons lichaam omgaan.