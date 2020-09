Iets meer kijkers voor persconferentie Rutte

In totaal 3,6 miljoen kijkers hebben vrijdagavond gekeken naar de persconferentie van premier Mark Rutte en en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Volgens Stichting KijkOnderzoek keek het merendeel (bijna 2,6 miljoen) op NPO1, de rest stemde af op RTL4.

Dat zijn er iets meer dan bij de vorige persconferentie, toen ruim 3,5 miljoen mensen keken. In het begin van de lockdown in Nederland, in maart en april, keken wekelijks ongeveer 7 miljoen mensen naar de persconferenties over het coronavirus.

Een groot deel van de kijkers op NPO1 liet de televisie na de persconferentie op dezelfde zender staan. De vooravond kon daardoor rekenen op goede kijkcijfers. Bijna 1,6 miljoen mensen keken naar het programma, bijna twee keer zoveel als de dag ervoor toen 834.000 mensen naar de talkshow keken. Naar het journaal van 20 uur dat na De vooravond werd uitgezonden keken 2 miljoen mensen.