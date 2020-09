Jeugdroman Verboden te vliegen wint Thea Beckmanprijs

Verboden te vliegen van Martine Letterie is uitgeroepen tot het beste historische jeugdboek. De jury kende de jaarlijkse Thea Beckmanprijs zaterdag toe aan de jeugdroman, die gaat over een meisje dat opgroeit tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Volgens de jury vertelt de schrijfster “vol warmte over het leven in een groot gezin”. “Van een vader die de bedden een stukje kleiner zaagt zodat er meer in één slaapkamer passen, van de oudste zus die ’s ochtends de haren van al haar kleine zusjes kamt, het zusje dat moet blijven staan tijdens het eten omdat er niet genoeg stoelen zijn, tot de grote passie van het hele gezin: de zorg voor de duiven in het hok in de tuin.”

De Jonge Beckman, de prijs voor het beste historische jeugdboek volgens de lezers zelf, ging naar Schaduw van de leeuw van Linda Dielemans.

De Thea Beckmanprijs wordt sinds 2002 jaarlijks uitgereikt in het Archeon in Alphen aan den Rijn. De onderscheiding is vernoemd naar Thea Beckman (1923-2004), die talloze jeugdboeken schreef, waaronder Kruistocht in spijkerbroek.