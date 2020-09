Knops noemt lening Aruba onbegrijpelijk

Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) heeft vrijdagmiddag in een officiële verklaring gereageerd op de beslissing van Aruba om op de lokale kapitaalmarkt maximaal 400 miljoen Arubaanse florin (ongeveer 200 miljoen euro) te lenen. Knops noemt die beslissing onbegrijpelijk omdat Aruba haar bevolking daarmee volgens hem opzadelt met jaarlijks 21 miljoen Arubaanse florin (ongeveer 10,5 miljoen euro) aan rente. De Arubaanse regering stelt in een reactie dat de lening veel kleiner is en ongeveer 85 miljoen euro bedraagt.

“Hoe leg je het aan de burgers van Aruba uit dat in deze tijden van de coronacrisis elke burger bijna 1400 florin (700 euro) voor de komende 7 jaar extra kwijt is”, zo stelt Knops. Bovendien neemt de staatsschuld volgens hem toe tot ruim 5 miljard Arubaanse florin (2,5 miljard euro). Daarmee krijgt het land een schuldquote van 127 procent van het bruto binnenlands product. “Daarbij vraag ik mij dan af: wil je als land in de top tien van landen met de hoogste staatsschulden staan? Wil je de volgende generatie op deze manier opzadelen met dit probleem?”

De Arubaanse minister-president Evelyn Wever-Croes en minister van Financiën Xiomara Maduro hebben vrijdagavond (lokale tijd) in een verklaring aangegeven dat de lening minder groot is, namelijk 60 miljoen Arubaanse florin en 60 miljoen dollar (samen ongeveer 85 miljoen euro).

Volgens de politici zou de schuldquote van Aruba ook naar 127 procent omhoog schieten met de Nederlandse lening. “De enige manier dat de schuldquote niet zal toenemen is als Nederland zou overgaan tot schenking”, zo stellen de politici. Waarbij ze er aan toevoegen: “Hetgeen tot vandaag, in tegenstelling tot het geval van Italië en Spanje, niet bespreekbaar is voor Nederland.”

Aruba zit door de coronacrisis in een ernstige financiële crisis. Nederland heeft eerder leningen gegeven; met een rente van nul procent. Voor een nieuwe lening stelt Nederland voorwaarden die volgens Aruba nadelig zijn voor het land. Het land gaat daar niet mee akkoord. Knops noemt de lening op de kapitaalmarkt echter “niet de manier om uit deze crisis te komen.”