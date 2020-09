NPO schrapt geld voor talentontwikkeling film en tv

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) schrapt de financiële bijdragen aan een aantal projecten die de afgelopen decennia in het leven waren geroepen om talentontwikkeling bij film- en televisiemakers te stimuleren. KORT!, De Straat en De Oversteek, alle drie bedacht om jonge makers de kans te bieden producties te maken, worden stopgezet. Het is nog niet duidelijk of er nieuwe initiatieven voor in de plaats komen.

Dat meldt het Filmfonds, dat in deze projecten samenwerkte met de NPO, op zijn website. Ook zet de NPO extra bijdragen aan Telescoop-films per direct stop. Dit project werd in het leven geroepen om de brede publieksfilms een impuls te geven. Dankzij Telescoop-geld konden grote bioscoophits als Alles is Liefde, Michiel de Ruyter, Minoes en Bankier van het verzet worden gerealiseerd.

De NPO werkt wel aan nieuwe regelingen, aldus het Filmfonds. Maar het is niet duidelijk hoeveel geld hiervoor beschikbaar is en wanneer deze nieuwe regelingen concreet vorm moeten krijgen.

Het Filmfonds en het CoBo-fonds, dat inkomsten die binnenkomen via de kabelmaatschappijen verdeelt, hopen dat ze de projecten in een alternatieve vorm kunnen voortzetten.