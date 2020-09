In vier parken in Utrecht was het zaterdagavond zo vol dat mensen niet goed afstand van elkaar konden houden. Bezoekers van de parken Lepelenburg, Paardenveld, Wilhelminapark en Griftpark werd daarom gevraagd het park te verlaten.

Volgens de gemeente Utrecht volgden de aanwezigen de aanwijzingen van politiemensen en toezichthouders goed op. Het vertrek van de mensen uit het park “is goed en rustig verlopen”, laat de gemeente weten op Twitter.