‘Kinderen willen dat pestgedrag in klas besproken wordt’

Meer dan de helft van de kinderen tussen 9 en 13 jaar (56 procent) zegt slachtoffer te zijn, of te zijn geweest, van pesten. Dat meldt het NOS Jeugdjournaal op basis van een eigen onderzoek onder ruim 1000 kinderen in die leeftijdsgroep. Het overgrote deel van de ondervraagde scholieren wil dat in de klas meer aandacht wordt besteed aan de aanpak van pesten.

De meeste kinderen zeggen dat hun leraar niets in de gaten heeft. Ze zijn vooral verdrietig en boos over pestgedrag. Ook voelt een groot deel van de kinderen zich eenzaam en onzeker, zo komt naar voren uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door bureau No Ties.

Het Jeugdjournaal wijdt zondagavond op NPO 3 een extra lange aflevering aan pestgedrag. De komende week is Week tegen Pesten. Die heeft als thema: Hoe gaat het met jou vandaag?

De Kindertelefoon liet donderdag weten dat er tijdens de coronacrisis veel vaker kinderen bellen over online pesten. Die stijging is te verklaren door het feit dat jongeren niet op school waren en meer thuis moesten blijven, waardoor hun leven zich ook meer online afspeelde, aldus de Kindertelefoon.