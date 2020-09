Aboutaleb ‘diep verdrietig’ over gedrag feestende studenten

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is bedroefd over het gedrag van circa zestig studenten in zijn stad. Zij hielden zaterdagavond een illegaal huisfeest dat geheel uit de hand liep. De gealarmeerde politie werd onder meer bekogeld met vuilnis en blikjes.

“Ik ga geen krachttermen gebruiken, maar ik ben er diep verdrietig over. Ze hebben zich misdragen,” zei hij maandagochtend bij de presentatie van de Senior Games, een project om Rotterdamse ouderen aan het bewegen te krijgen.

Aboutaleb voerde de afgelopen week intensief overleg met studentenverenigingen om het gedrag van hun achterbannen aan te pakken. Hij loofde zelfs een bedrag uit van 10.000 euro om te komen met het beste idee om studenten bewust te maken van het belang van de coronamaatregelen.

Juist is de wijk waar de Rotterdamse burgemeester zelf woont, Kralingen, ging het zaterdagavond mis. “Hoe moet ik het toch intelligente deel van de samenleving aanspreken”, vroeg hij zich maandagochtend vertwijfeld af. “Juist in Rotterdam pieken de coronacijfers onder jongeren enorm. Er zijn 36 prenten (boetes) uitgedeeld, maar daar doen we het niet voor. Nee het gedrag van mijn ‘achterburen’ is verdrietig te noemen.”

Voor Aboutaleb is het gedrag van studenten overigens geen aanleiding om met extra maatregelen te komen. Hij maakt zich wel zorgen over de oplopende trend in zijn stad. “Maar ik hoop door de huidige maatregelen, die afgelopen zondag om 18.00 uur in werking traden niet nog scherpere maatregelen te hoeven treffen. Eventuele hardere maatregelen zullen de economie van Rotterdam raken.”