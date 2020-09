Beleggen in Bitcoin, een goed idee?

Wil jij ook een succesverhaal met Bitcoins, maar weet je niet of het bij je past? We helpen je graag, en leggen graag uit wat belangrijk is bij het starten. Lees snel verder en kom erachter of het iets voor je is.

Wat zijn Bitcoins ook alweer

Bitcoins zijn digitale munten die volledig anoniem zijn en niet worden gecontroleerd en beheerd door de staat zoals de Euro. Naast anonimiteit zijn de munten ook supersnel op het gebied van transacties, veel sneller dan een transactie bij welke bank dan ook. De populariteit rondom deze munt is dan ook niet raar aangezien de veiligheid, globaliteit en het digitale transactiesysteem die de Bitcoin met zich meebrengt, veel interesse wekt bij investeerders.

Moet je een cryptogoeroe zijn?

Investeren zonder kennis is niet altijd even verstandig, maar met relatief weinig kennis kan je het goed doen in de cryptomarkt. Het is belangrijk om de basis te begrijpen. Zo kan je zelf beter inschatten of het kopen van de Bitcoin een goed idee is. Dit is namelijk voor iedereen anders. Niet iedereen kan grote financiële risico’s nemen, en dan kan je beter een lange termijn investering doen met een laag instapbedrag. Wanneer je meer risico kunt nemen, kijk je sneller naar korte termijn investeringen. Maar dit vergroot wel het risico op fouten. Je hoeft geen expert te zijn om in de cryptomarkt te stappen, echter moet je wel weten wat er gebeurt en waarom.

Wat moet je weten om te investeren in Bitcoins

De vraag ‘is het een goed idee om Bitcoin te kopen?’ kan maar een iemand beantwoorden en dat ben jijzelf. Ten eerste is het belangrijk alleen te investeren met geld wat je kunt missen. Door deze regel aan te houden zullen de risico’s met betrekking tot je privéleven beperkt blijven. Begrijp daarnaast wat cryptocoins en altcoins zijn en het verhaal achter de coin waar je interesse in hebt. Weet hoe deze is opgericht en wat het doel ervan is en alle achtergrondinformatie.

Bitcoin overwelmt snel, wees voorbereid

De cryptomarkt kan overwelmend zijn door de grote hoeveelheden informatie in de marketplace en de ingewikkelde begrippen zoals blockchains en hosted wallets. Laat dit je echter niet beïnvloeden en neem je tijd om bekend te worden met deze markt.

Investering voor korte of lange termijn

Bitcoin kopen om snel geld te verdienen of Bitcoin kopen als pensioen. Tussen deze twee zit nogal wat verschil.

Korte termijn crypto investeringen

De cryptomarkt biedt veel kansen op het gebied van ‘snel’ geld verdienen. Het kopen van cryptocurrency en dan wachten tot die wat meer waard is en dan snel verkopen. Er zijn mensen die met deze methoden veel succes hebben. Je kan de Bitcoin koers namelijk dagelijks in de gaten houden. Echter zijn deze korte termijnhandelaren erg wijs met de beurs en hebben ook grote hoeveelheden onderzoek gedaan naar de cryptomarkt. Dus ‘snel’ geld verdienen valt te betwijfelen. Kennis vergaren kost ook tijd.

Lange termijn crypto investeringen

Bitcoins kopen en voor een langere periode vast houden heet een lange termijn investering. Dit kunnen meerdere weken, maanden of jaren zijn. Mensen die in 2011 voor 100 dollar Bitcoins gekocht zijn vandaag de dag miljonairs. Omdat de prijzen tot en met 2015 relatief gezien laag waren was dit geen groot risico. Lange termijn investeringen in cryptocurrencies brengen in 2020 veel meer risico met zich mee door de hoge instapwaarden.