Jetten: horecamaatregel gaat opmars virus niet stoppen

De beperking van de openingstijden in de horeca in delen van het land is niet genoeg om de toename van het aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen. Dat denkt D66-voorman Rob Jetten.

Of aanvullende maatregelen nodig zijn, weet Jetten niet zeker. “Niet per se, maar ik wil wel weten wat allemaal wordt overwogen door het kabinet. Het allerbelangrijkste is om het testbeleid op orde te krijgen”, aldus Jetten, zodat iedereen met klachten tijdig kan worden getest. Over het testbeleid “waren vorige week verontrustende berichten van de GGD, daar wil ik duidelijkheid over”.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff denkt dat geen enkele maatregel genoeg zal zijn, zolang mensen zich niet aan de basisregels houden. “Als bij elke maatregel heel veel Nederlanders randjes opzoeken, of stiekem toch dingen doen, dan helpt niks meer. Dan moeten we uiteindelijk in een totale lockdown, met enorm veel schade.”

“Als iedereen bij verkoudheid thuis blijft, zich laat testen, en thuis blijft tot de uitslag er is hoef je niet eens extra maatregelen te nemen.” Bij elke extra maatregel “hebben we al geblunderd met z’n allen”, concludeert de VVD’er.