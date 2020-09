Lek Chemelot blijkt lossen ammoniak door schip

Voor de tweede keer maandag hebben de hulpdiensten groot alarm geslagen vanwege een vermeende lekkage bij industrieterrein Chemelot in Geleen. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Chemelot dachten maandagavond dat er sprake was van een ammoniaklek. Later bleek dat onjuist: een schip had ammoniak geloosd, en die was in een opvangbekken bij waterzuiveringsbedrijf Sitech op Chemelot terechtgekomen, liet de Veiligheidsregio maandagavond weten.

Omdat dit bekken leeg was en met ammoniak werd gevuld, leidde dat tot stankoverlast. De brandweer heeft het opvangbekken met schuim afgedekt en metingen verricht. Er zijn geen hoge concentraties gevaarlijke stoffen gemeten.

De omgeving van Chemelot kan last hebben van geuroverlast, aldus de woordvoerder van de brandweer. Enkele wegen rond Chemelot waren tijdelijk afgesloten.

Eerder maandag was er op Chemelot een lekkage waarbij hexaangas was vrijgekomen. De snelweg A76 werd ter hoogte van knooppunt Kerensheide korte tijd afgesloten vanwege het incident. Hetzelfde gold voor het treinverkeer.