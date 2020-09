Nederlanders om in de gaten te houden: Mila Duterloo (19) van Travelicious

Ze houdt van reizen, maar niet van plastic. Het viel Mila al langere tijd op dat shampoos, zeepjes en andere verzorgingsproducten die we meenemen als we met vakantie gaan allemaal in plastic zijn verpakt. En dat er veel wordt weggegooid. 40 procent van het plastic bestaat uit wegwerp plastic, aldus Mila. Dat kan anders, dacht ze, en ze startte haar eigen bedrijf Travelicious: een webshop waar je zelf een duurzame vakantiekit kan samenstellen. Geheel plasticvrij uiteraard, want het is haar droom het plastic probleem groot aan te pakken.

In supermarkten en drogisterijen kwam ze nooit duurzame plasticvrije verzorgingsproducten tegen. Alhoewel duurzaamheid wel steeds populairder wordt, wilde ze zelf een bijdrage leveren om de plastic soep tegen te gaan. Zo ontstond het idee voor een webshop. “Ik ben de beste producten gaan uitzoeken, heb deze getest en heb vervolgens dié producten gekozen waar ik zelf tevreden over ben. Op mijn webshop kan je je eigen kit samenstellen, zoals een shampoo en body bar, een bamboe tandenborstel, tandpasta in een glazen potje, bamboe kam en een deo zonder plastic. Ik heb in totaal acht producten die je kan bestellen. Je krijgt er een persoonlijk katoenen tasje bij, dat je overal mee naartoe kunt nemen.”

Toen ze vijftien was, ging ze voor het eerst alleen op reis naar Cambridge. Later is ze ook nog naar Toronto geweest voor een taalcursus. “Ik reis veel alleen en dan ontmoet ik nieuwe vrienden. Ik spaar het hele jaar en dan ga ik met al mijn gespaarde geld met vakantie. Ik werk zodat ik op reis kan. Ik wil graag naar China om daar het plasticprobleem aan te pakken. Ik zou in februari stage gaan lopen in China, maar dat ging niet door vanwege de coronamaatregelen. Ik ben nu wel Chinees aan het leren, zodat ik volgend jaar in China kan studeren. In Azië is het plasticprobleem veel erger dan in Nederland. In Maleisië zag ik overal plastic in het water, dat vond ik echt shocking.”

Waarom sta je in de ochtend op?

“Ik vind het leuk om mijn eigen baas te zijn, zelf te ondernemen en nieuwe dingen te bedenken. Ik heb altijd duizend ideeën. Mijn eigen bedrijf starten was altijd al een droom, maar ik durfde lange tijd niet. Totdat ik mee deed aan de academy van Elske Doets. Daarna ben ik stapjes gaan zetten en heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ik wil dit voor altijd doen: ondernemen. Dan heb ik meer vrijheid. Ik sta op om een leuk leven te hebben. Ik wil succesvol ondernemer worden en een betekenisvolle bijdrage leveren: het plastisprobleem aanpakken. Mijn generatie mag zich bewust zijn dat wij de toekomst zijn. Als we zo doorgaan, gaat het niet meer. Jongeren mogen beseffen dat ze duurzaam moeten leven en dat we niet alleen aan onszelf moeten denken.”

Wat houd je momenteel bezig?

“Ik doe een MBO studie web design en loop nu stage bij de marketing afdeling van een duurzaam bedrijf. Ik leer daar heel veel. Ik heb het best druk en doe alles tegelijk. Ik ben vijf dagen in de week aan het werk, in de avonduren en in de weekenden focus ik me op mijn eigen bedrijf.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als eigen ondernemer en student?

“Het is zo druk nu en ik doe zoveel tegelijk, dat ik best stress heb. Ik leer ook nog Chinees. Ik ben altijd bezig. Het zou wel wat minder kunnen. Ik moet niet te laat gaan slapen, maar dat lukt meestal niet. Ik wil weer gaan sporten. Dat deed ik best veel, dus dat moet ik weer gaan doen. Ik eet wel gezond en verder vind ik het belangrijk om leuke dingen te blijven doen, zoals met vriendinnen een avond op stap.”

Wat is je ochtendroutine?

“Ik sta meestal om half 8 op. Dan maak ik me klaar, ontbijt ik en neem ik de trein naar Amsterdam. Ik heb best veel stress in de ochtend en kom niet altijd makkelijk mijn bed uit, dus dan moet ik alles snel doen. Ik eet meestal kwark met havermout en honing.”

Welke wijze les heb je recent geleerd?

“Nooit opgeven. Ik ben nu bezig met plastic vrije producten aan te bieden aan hotels. Ze gooien zoveel plastic weg, dat maar één keer wordt gebruikt. Over een paar jaar mag het normaal zijn dat in hotelkamers alle verzorgingsproducten plasticvrij zijn. Door de corona hebben zij het ook zwaarder, dus het is niet zo makkelijk. Dan zeggen ze al snel: nee, het is te duur, maar ik geef dan niet op. Ik zoek dan net zo lang door totdat iemand “ja” zegt. De les is: je krijgt tien keer een ‘nee’ en één keer een ‘ja’.”

Wat kunnen wij van jou leren?

“Niet opgeven en je niet laten tegenhouden door anderen. Toen ik Travelicious wilde beginnen, kreeg ik opmerkingen als: moet je dat wel doen, je bent nog zo jong. Als je iets wilt, moet je het gewoon doen, doorzetten en gemotiveerd zijn. Ga er vol voor en haal het beste uit jezelf.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Dat ik vol met ideeën zit en enthousiast ben, behalve in de ochtend, dan kan ik best chagrijnig zijn. En ik geef niet op. Als ik iets wil, dan ga ik ervoor. Toen ik op zoek was naar een stage in het buitenland, kreeg ik eerst een afwijzing. Toen ben ik contact gaan leggen met allemaal webdesign bedrijven met de vraag of ik daar stage mocht lopen. Toen ik iets had gevonden, kreeg ik geen visum voor Singapore. Ik gaf niet op, want wat later had ik een stage in China gevonden. Door de corona maatregelen kon ik niet gaan.”

Stel, je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“Elske Doets is mijn mentor. Ik had vorige week nog een gesprek met haar. Ze geeft me tips hoe ik bepaalde dingen kan aanpakken en daar ben ik heel blij mee. Ik ben door haar en mijn deelname aan de Young Lady Business Academy mijn eigen bedrijf begonnen. Ze heeft een zetje in mijn rug gegeven. Zonder haar had ik het niet gedurfd. Elske probeert jonge vrouwen een de top te krijgen. Ze helpt je om je droom te laten uitkomen en je eigen bedrijf te starten. Ik vind het heel gaaf dat ze dit doet.”

Vanavond is je laatste avondmaal. Wat zou je willen eten, met wie en waar ga je het over hebben?

“ik houd heel veel van eten, ik vind alles lekker. Ik zou met mijn familie uit Polen, ik ben half Pools, en met mijn familie uit Nederland gaan eten. Mijn oma moet dan Pools eten maken. Ik zou het hebben over dat we dankbaar mogen zijn voor wat we hebben, of ze mijn bedrijf willen overnemen en verder door willen gaan met mijn droom: het plastic probleem oplossen. Het mag straks normaal zijn dat mijn kinderen met een bamboe tandenborstel hun tanden poetsen.”