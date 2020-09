Uitzondering op inreisverbod voor bedrijfsleven

Personen uit een land met een inreisverbod in verband met het coronavirus mogen vanaf maandag onder bepaalde voorwaarden naar Nederland reizen. Bezoekers die aantoonbaar een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie of samenleving mogen het land in. Deze versoepeling is bedoeld voor mensen uit het bedrijfsleven.

Er gelden wel strikte regels. Zo moet een bezoek van te voren worden aangevraagd bij een Nederlandse ambassade en moet de reiziger uitgenodigd zijn voor een afspraak met een in Nederland geregistreerd bedrijf.

Om risico’s te beperken is er een quotum voor het aantal mensen dan maandelijks onder deze voorwaarden naar Nederland mag afreizen. Reizigers moeten zich aan de Nederlandse coronamaatregelen houden.

Sinds 18 maart geldt in ons land een inreisverbod uit bepaalde landen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Mensen die vanuit ‘derde landen’ naar EU- en Schengenlidstaten en het Verenigd Koninkrijk willen reizen, worden niet toegelaten als de reis niet noodzakelijk is.