VWS maakte bij 3 organisaties fout in mail over app CoronaMelder

Het ministerie van Volksgezondheid heeft in totaal 116 organisaties benaderd met de vraag of zij via hun eigen kanalen de nieuwe app CoronaMelder onder de aandacht willen brengen. Bij drie van deze organisaties is in de communicatie niet goed benadrukt dat het gebruik van de app volledig vrijwillig is, meldt zorgminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

Aanleiding is de ophef over een mail die VWS stuurde aan de Nederlandse Vereniging van Maaltijdbezorgers. Daarin stelt het departement voor om aan de werknemers te vragen de app te downloaden. “Dit had niet mogen worden voorgesteld”, schrijft De Jonge. VWS had dat al via een woordvoerder gemeld, maar de Kamer wilde er meer van weten. Alle partijen hameren juist op vrijwilligheid en willen geen directe én indirecte druk om de app te gebruiken. Dat wordt ook in de wet vastgelegd.

De Jonge heeft juristen laten kijken naar de communicatie met de 116 organisaties. Naast de e-mail aan de maaltijdbezorgers ging het ook verkeerd bij PostNL en de ANWB, aldus De Jonge. Ook bij hun is niet goed gemeld dat het gebruik van de app altijd vrijwillig is. Deze twee clubs zijn inmiddels benaderd hierover.

De minister zoekt bij de publiekscampagne steun van organisaties om de CoranaMelder breder onder de aandacht te brengen bij zoveel mogelijk doelgroepen. Daarin moet wel de vrijwilligheid worden benadrukt, erkent hij. Volgens De Jonge hanteren ook andere landen deze strategie om bekendheid te geven aan hun app.