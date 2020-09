Coördinatiecentrum voor spreiding patiënten weer van start

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) gaat woensdag weer van start. Het is een eerste stap naar spreiding van patiënten tussen de regio’s, nu het aantal ziekenhuisopnames toeneemt. “Uitgangspunt bij een tweede golf covidpatiënten is steeds geweest om de reguliere zorg door te laten gaan. Dat betekent dat we, wanneer de druk toeneemt, laagdrempelig patiënten verplaatsen zodat ziekenhuizen geen reguliere zorg hoeven afschalen”, meldt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Het centrum vraagt aan alle ziekenhuizen hoeveel bedden ze beschikbaar hebben voor coronapatiënten op de intensive cares en op de verpleegafdeling. Ook houdt het centrum bij hoeveel bedden op de intensive care bestemd zijn voor mensen met andere aandoeningen.