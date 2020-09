De oneindige mogelijkheden van een laser machine

Een lasersnijder kan worden gebruikt om verschillende materialen door middel van een laserstraal te bewerken. Een lasersnijder is misschien niet iets voor dagelijks gebruik maar kan door de oneindige mogelijkheden in veel branches worden ingezet. Een laser machine is verkrijgbaar in meerdere formaten, kan bijna elk materiaal bewerken en is vrijwel onderhoudsarm. Maar wat moet je je nou voorstellen bij die brede inzetbaarheid?

Laser graveren van borden

Een laser machine kan eigenlijk elk ontwerp op een bord graveren, van fijne motieven tot ingewikkelde ontwerpen. De laser kan verschillende soorten materialen bewerken voor zowel serieproductie als enkele stuks. Materialen waarop een laser kan graveren zijn laminaat, acryl, geëloxeerd aluminium, kunststof, papier, steen, glas, hout, textiel en roestvrij staal.

Laser graveren van kunststukken

Ook in de kunstbranche is de lasermachine goed in te zetten. Met de laser kunnen in kunststukken versieringen worden ingegraveerd, zoals foto’s, afbeeldingen, namen of ornamenten. Door de flexibiliteit van de lasermachine kunnen kunststukken gepersonaliseerd worden ingegraveerd. Daarnaast bespaard de machine niet alleen tijd maar is het bewerken van zeer dunne materialen ook mogelijk.

Laser markeren van barcodes en serienummers

In de meeste bedrijfstakken worden serienummers (regel -en 2D-codes) gebruikt om bijvoorbeeld producten of onderdelen traceerbaar te maken. Deze markeringen moeten snel, gemakkelijk en soms ook elektronisch leesbaar zijn. Een laser markeerder kan hierbij een ideaal gereedschap zijn om gegevens te graveren in een groot aantal materialen met verschillende vormen en formaten. Deze markeringen worden snel en nauwkeurig gelasermarkeerd waarbij een minimum slijtage ontstaat.

Lasersnijder voor coöperatieve werkplaatsen en scholen

Zoals eerdergenoemd is een lasermachine een flexibel gereedschap waardoor het ook geschikt is voor prototypen en testopstellingen. Tekeningen en ontwerpen kunnen vanuit het CAD-systeem of grafisch programma rechtstreeks naar de laser worden gestuurd. Op coöperatieve werkplaatsen en scholen worden laser graveermachines daarom ook vaak gebruikt voor textielontwerp, meubelbouw, modelbouw of voor industriële vormgeving. Doordat een laser graveermachine inspirerende ontwerpmogelijkheden biedt zijn ideaal voor scholen of werkplaatsen waar kunstprojecten worden aangeboden.