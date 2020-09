Eefje de Visser winnares van De Gouden Notekraker 2020

De Gouden Notekraker is dit jaar voor Eefje de Visser, zo heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt. De 34-jarige zangeres volgt daarmee My Baby op, die de prijs vorig jaar in de wacht sleepte. Eerdere winnaars van de Gouden Notekraker zijn onder anderen Douwe Bob, BLØF, Ilse DeLange, Golden Earring en Caro Emerald.

De prijs is in het leven geroepen om de artiest/band met de meest bijzondere en invloedrijke liveprestaties van het afgelopen seizoen te eren. Eefje trad afgelopen zomer bijvoorbeeld op een bijna leeg Lowlands-festivalterrein op voor slechts enkele bezoekers.

De Zilveren Notekraker werd toegekend aan de band Darlyn, die met een mix van pop, indie en folk in het club- en festivalcircuit al langer een graag geziene gast is. Ook werd de Humble Hero Award uitgereikt, die was dit jaar voor violiste Marieke de Bruijn. Zij kreeg de prijs vanwege haar bijdrage als sessiemusicus op albums en tijdens concerten van talloze Nederlandse popartiesten en bands als DI-RECT, Danny Vera en Jacqueline Govaert.