FvD: bijeenkomst ambassade geen fondsenwerving

De bijeenkomst van Forum voor Democratie op de Amerikaanse ambassade begin deze maand was niet bedoeld om fondsen te werven. Een woordvoerder laat weten dat het om een “op uitnodiging van de Amerikaanse ambassade georganiseerd diner en townhall meeting” ging.

Er werd die avond een toelichting gegeven op het beleid, de prioriteiten en doelstellingen van de ambassade, aldus de partij. “Forum voor Democratie beschouwt de Verenigde Staten, de Republikeinse Partij en de ambassadeur als belangrijke internationale bondgenoten. Wij onderhouden goede banden met hen.”

De Groene Amsterdammer berichtte over de bijeenkomst. Een van de doelen van de bijeenkomst was volgens het tijdschrift het spekken van de partijkas. Partijleider Thierry Baudet ontkende op NPO Radio 1 dat het ging om het binnenhalen van donaties. “Flauwekul”, volgens hem.

D66 heeft om opheldering van minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) gevraagd over het evenement. Volgens de regeringspartij gaat het om een inmenging van een ambassadeur in de partijpolitiek van een land. De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra sprak vorig jaar ook op het congres van FvD en trad op in filmpjes van Baudet.