NU’91: erken Covid-19 als beroepsziekte

De beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU’91 wil dat Covid-19 wordt erkend als beroepsziekte. De bond heeft dat dinsdag aangekaart in een overleg met het ministerie van Volksgezondheid.

Als zorgverleners het coronavirus oplopen wordt gekeken waar ze de besmetting hebben opgelopen en dat leidt tot onnodige discussies, vindt NU’91. Door Covid-19 te benoemen als beroepsziekte waarvoor geen bewijslast nodig is, kunnen mensen gebruik maken van voorzieningen als ze bijvoorbeeld lang niet kunnen werken en inkomsten wegvallen, aldus de bond.

Stella Salden, voorzitter NU’91, wijst erop dat zorgverleners tijdens de corona-uitbraak continu hebben klaargestaan om patiënten te verzorgen. “Ook als hun eigen veiligheid niet volledig gegarandeerd kon worden. Dat kan natuurlijk echt niet. De richtlijnen zijn vooral vanuit medisch oogpunt bekeken en onvoldoende toegespitst op de praktijk.”

Uit de RIVM-cijfers van dinsdag bleek dat tot en met dinsdagochtend 21256 zorgmedewerkers met Covid-19 zijn gemeld. Het is niet bekend of te achterhalen of de zorgmedewerkers het virus tijdens hun werk hebben opgelopen of daarbuiten. 547 van hen zijn in het ziekenhuis opgenomen. Van 13 zorgmedewerkers (in de leeftijd tussen de 40 en 69 jaar) is gerapporteerd dat zij zijn overleden.