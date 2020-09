Percentage positieve tests flink toegenomen

Zes op de honderd coronatesten in de afgelopen week brachten een coronabesmetting aan het licht. Dat is aanzienlijk meer dan in de weken ervoor, toen het percentage tussen 2 en 4 schommelde.

Van maandag tot en met zondag zijn 192.255 tests uitgevoerd. Daarvan waren 10.363 positief, wat neerkomt op 6,1 procent. De week ervoor waren meer testen uitgevoerd (195.545), maar waren er minder coronagevallen (7419). Toen was 3,9 procent positief.

In de weken daarvoor hadden minder dan 3 op de 100 geteste mensen het coronavirus onder de leden. In juni en juli was hooguit 1 procent van de tests positief.

Het aantal uitgevoerde tests is redelijk stabiel. Elke week worden iets minder dan 200.000 tests afgenomen. Gezondheidsdiensten kunnen nog niet meer testen, omdat de laboratoria die de diagnose stellen, niet genoeg capaciteit hebben.